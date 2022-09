¿El Mundial 2030 se jugará en España y Portugal? Esto dice el presidente de la Uefa al respecto

España y Portugal suscribieron un acuerdo para el lanzamiento de la candidatura conjunta en junio de 2021, once años después de haber presentado también un proyecto compartido para organizar el Mundial de 2018 que la Fifa otorgó a Rusia, en una votación en la que también concedió el Mundial de Qatar 2022.

Además de España y Portugal, Uruguay, junto a Argentina, Chile y Paraguay lanzaron el pasado 2 de agosto en el Estadio Centenario de Montevideo su proyecto para el “Mundial Centenario”, como pretendido homenaje a los 100 años de la primera cita mundialista, organizada por Uruguay en 1930.

Ceferin se refirió también al futuro del fútbol femenino para apuntar que es un deporte en expansión, “completamente diferente a hace cinco años“, en el que se puede y debe invertir.

“No perdemos dinero en invertir y vale la pena invertir. En los productos que son nuevos son en los que deberíamos invertir (…) porque es relativamente barato”, dijo.

