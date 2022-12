El video viral que muestra cómo Francia habría anotado un gol a Argentina y se corona campeona del Mundo

Sin embargo, mientras en el país suramericano millones de aficionados aún continúan celebrando la victoria, en Francia ha surgido una petición dirigida a la FIFA para que la final del Mundial de Qatar 2022 sea repetida.

A pesar de que Messi haya levantado el trofeo como campeón del mundo, Mbappé, estuvo cerca de conseguir la copa, ya que había sellado el 3 – 3 y puso en riesgo el sueño argentino.

Durante el partido Nicolás Otamendi con un cabezazo salió al encuentro con la pelota que cayó en la mitad de la cancha, pero volvió rápidamente a las espaldas del central, quien se tiró para intentar despejar de volea, pero no lo logró.

Randal Kolo Muani tomó la pelota y casi sin controlarla, realizó un tiro que tenía destino de red, pero Emiliano “Dibu” Martínez logró sacarla, devolviéndole la esperanza a Argentina de conseguir la victoria.

El final de la historia ya se conoce, pues la imagen de Messi como campeón es viral en redes sociales. Sin embargo algunos fans se han planteado la pregunta: ¿qué hubiera pasado si el gol hubiera entrado?

Video viral

En la red social Tik Tok el usuario @zekiel79 compartió un video que muestra lo que pudo ser la mayor pesadilla de los argentinos. En este se ve qué hubiera pasado si Francia hubiera sido campeón del mundo.

Las inquietantes imágenes muestran el gol ganador y la celebración de los hinchas franceses, mientras la albiceleste se muestra abatida por la derrota.

La publicación con rapidez se viralizó y tomó relevancia por el contenido que presenta, ya ha logrado alcanzar más de 9 millones de reproducciones.

Algunos de los usuarios expresaron su opinión ante el video diciendo: “Aunque ya ganamos sigo nervioso al pensar qué hubiera pasado si pasaba eso”, “Uh, amigo no me asustes así, lo vi tan real”, “Se me bajó la presión”, “El sueño de francia”, “En otra línea temporal, Messi pierde el Mundial”.