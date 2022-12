En silencio y sin aficionados: Brasil ya se fue de Qatar después de caer eliminando del Mundial

El astro Neymar no viajó junto a sus compañeros y sigue en Doha, según el portal Globo Esporte. La asesoría de prensa del ’10’ no respondió de inmediato a una consulta de la AFP sobre los planes del jugador.

Los brasileños despegaron en un chárter pasado el mediodía con rumbo a Londres, donde harán una parada antes de seguir para Brasil, según el cronograma informado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En la capital inglesa deben quedarse los futbolistas que actúan en Europa y que finalmente viajaron en el avión contratado por la CBF, la cual no detalló cuáles jugadores fueron transportados en ese vuelo.

Algunos atletas como el portero Alisson y el extremo Vinicius Jr dejaron la concentración la noche del viernes, horas después de que los croatas los vencieran en penales (1-1, 4-2) y sepultaran el sueño del sexto título mundial.

La despedida de la ‘Seleção’ fue muy diferente del recibimiento caluroso que le dieron centenares de aficionados a su llegada a Doha el 19 de noviembre.

Entonces, una multitud los aguardó con camisetas ‘amarelas’ y música. Pero este sábado, apenas había algunas decenas de periodistas registrando la salida del equipo de Tite y Neymar.

Ônibus com a delegação seleção brasileira deixa o hotel rumo ao aeroporto. Fim da história do Brasil no Qatar @GoalBR pic.twitter.com/TKcNKIWaJU

— Raisa Simplicio (@simpraisa) December 10, 2022