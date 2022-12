Esta es la razón por la que un jugador del Real Madrid tuvo que borrar los elogios que le hizo a Lionel Messi en redes sociales

Figuras reconocidas del deporte como Gary Lineker, Luis Suárez, Diego Latorre, Gerard Deulofeu y Marc Bartra se pronunciaron maravillados por el partido de Lionel Messi y su selección, y mencionaron que les haría mucha ilusión que el diez albiceleste ganara la copa del mundo.

Sin embargo, hubo una publicación en redes sociales de un futbolista que generó polémica en Europa, y llegó a tal punto que la joven estrella tuvo que eliminar los comentarios positivos que había hecho hacia Lionel Messi.

Se trató del futbolista brasileño Endrick, de 15 años, que publicó en su cuenta de Twitter en mensaje a favor del astro argentino: “Messi es absurdo, hombre, ¿Qué hizo?”.

La razón por la que el futbolista tuvo que eliminar sus publicaciones fue debido a los comentarios de odio que tuvo, ya que Endrick se convertirá en jugador del Real Madrid en el futuro.

El club español invirtió 35 millones de euros en la contratación del joven, que proviene del club deportivo Palmeiras.

El joven brasileño recibió varios comentarios de odio ya que, según los seguidores del club español, elogiaba a un ex jugador del equipo rival, el FC Barcelona.

Varios de los comentarios de odio que recopilaron otros usuarios en redes bromeaban con una presunta cancelación del contrato del brasileño con el Real Madrid, mientras que otros fueron más agresivos ya que tenían tintes racistas.

