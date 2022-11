Estas han sido las 11 goleadas más grandes en toda la historia de los mundiales

Muchas han sido las selecciones que han podido anotar más de cinco goles en un único partido y que no solo garantizaran la victoria de su equipo, sino que demostraran su poderío dentro del terreno de juego .

Aunque no haya una cantidad fija de goles para que un resultado sea catalogado o no como una goleada, resulta increíble ver que hay once partidos en la historia de los mundiales donde las anotaciones fueron más de siete goles para uno de los dos equipos.

Por ejemplo, hay cinco partidos en toda la historia donde el marcador acabó 7-0.

Estos partidos fueron:

Uruguay – Escocia (7-0) en 1954 en primera ronda

(7-0) en 1954 en primera ronda Turquía – Corea del Sur (7-0) en 1954 en primera ronda

(7-0) en 1954 en primera ronda Polonia – Haití (7-0) en 1974 en primera ronda

(7-0) en 1974 en primera ronda Portugal – Corea del Norte (7-0) en 2010 en primera ronda

(7-0) en 2010 en primera ronda España – Costa Rica (7-0) en 2022 en primera ronda

Por otro lado, ha habido tres partidos en donde el marcado terminó 8-0. Estos fueron:

Suecia – Cuba (8-0) en 1938, durante los cuartos de final

(8-0) en 1938, durante los cuartos de final Uruguay – Bolivia (8-0) en 1950, durante la fase de grupo

(8-0) en 1950, durante la fase de grupo Alemania – Arabia Saudita (8-0) en 2002, durante la fase de grupos

Finalmente, en toda la historia de los mundiales han habido solo dos partidos en donde el marcador ha sido un apabullante 9-0:

Hungría – Corea del Sur (9-0) en 1954

(9-0) en 1954 Yugoslavia – Zaire (9-0) en 1974

A pesar de estos grandes resultados, ninguna selección ha podido igualar, a lo que es considerado a día de hoy, como la mayor goleada en la historia de los mundiales.

Esta ocurrió en el Mundial de España en 1982, durante el encuentro entre Hungría y El Salvador en la primera ronda de fase de grupos. En el, los húngaros humillaron a los salvadoreños con increíble resultado de 10-1.

