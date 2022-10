Famosa vidente asegura que Messi y Argentina no levantarán la Copa del Mundo en Qatar 2022

Según declaraciones brindadas a medios argentinos, Squirru dijo que la situación para la Selección albiceleste se podría “enrarecer” en Qatar: “No me gusta desdecirme en mi intuición, puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones, no campeones. Me encanta esta Selección, pero tengo algo comoi que ‘ojo con Qatar’, porque hay palpitos que indican que se puede enrarecer”, declaró.

A pesar de sus sensaciones negativas, la vidente espera equivocarse y que la Argentina de Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni, salga campeona del mundo por primera vez desde 1986.

“Sería un orgullo si somos campeones, y espero equivocarme, pero va a tapar aún más la situación que se está viviendo en Argentina. Si no tomamos consciencia de lo que estamos viviendo antes del Mundial, va a ser tarde“, advirtió la astróloga.

Argentina debuta en el Mundial de Qatar 2022 enfrentando a Arabia Saudita el próximo 22 de noviembre a las 4 horas de Guatemala y es una de las Selecciones favoritas para alzar la Copa del Mundo.

