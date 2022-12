“Francia no es solo Mbappé”: las declaraciones de Lionel Scaloni previo al partido de Argentina en la final del Mundial

“Y la gente es feliz. Que hayan sido felices en este Mundial es algo maravilloso. La emoción más grande es ver a la hinchada, a la gente, a cualquier persona de la calle. Han llegado imágenes increíbles, gente viendo el partido en un televisor que había detrás de una reja. Son cosas que emocionan”, valoró en el Centro Nacional de Convenciones de catar.

Siente “mucho” Scaloni que todos los aficionados que se han desplazado a Doha “no puedan asistir al partido” por falta de entradas: “Es algo que a nosotros se nos escapa. Me encantaría que pudieran estar. El estadio tiene una capacidad y ya de por sí haber venido sin una entrada es algo increíble. Esperemos que la mayoría pueda asistir y darles una alegría”.

“Estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar, en este puesto en la selección argentina. Estoy orgulloso, muy entusiasmado en el momento que estamos viviendo. Son momentos muy lindos, para disfrutar”, expresó.

Imposible que no se te haga un nudo en la garganta al escucharlo. 🇦🇷🥹 pic.twitter.com/S9tjzwGcDt

“Aunque estemos a las puertas de una final del mundo, lo importante es el camino que trazamos, el plantel que tenemos y a su vez poder compartirlo con la familia es algo espectacular. Soy un convencido de que, cuando disfrutas, las cosas saben diferentes y se toman de otra manera”, aseguró Scaloni, al que le “parecían normales” las críticas de tiempos pasados, de las que remarcó que “nunca” le molestaron.

Este domingo aguarda la final del Mundial. Francia. Y Kylian Mbappé, contra Messi. “El partido es Argentina contra Francia. Más allá de Messi y Mbappé, creemos que ambos tenemos las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores, aparte de ellos dos. Esperemos que caiga de nuestro lado”, afirmó Scaloni, que consideró “un trabajo de equipo más que individual” el marcaje y la vigilancia del astro francés.

“Yo les agradezco a mis jugadores, porque no hay otra palabra. Cualquier argentino diría lo mismo. Yo ya me emociono… Han dado todo sinceramente y esperemos mañana coronarlo. Y si no es así, que estén orgullosos. Yo lo estoy disfrutando”.

Lionel Scaloni. 🇦🇷🥺 pic.twitter.com/jqBCOCl4oZ

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 17, 2022