¡Goleada y a cuartos! Inglaterra vence cómodamente 3-0 a Senegal y se enfrentará a Francia en los cuartos de final de Qatar 2022

Tras ser semifinalista hace 4 años en Rusia, Inglaterra, de la mano de su delantero estrella Harry Kane, buscan volver a ser protagonistas y gracias a una selección plagada de talento joven, lograron acceder a los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Los ingleses se instalaron en la ronda de los 8 mejores del mundo tras vencer 3 a 0 a una Senegal que hizo su Mundial, fue segunda del grupo que compartió con Países Bajos, Ecuador y el local Qatar, sin embargo, la ausencia de una de sus máximas figuras como lo es Sadio Mané, condicionó un poco la ofensiva de los “Los Leones de Teranga”.

Los senegaleses compitieron y dieron un digno partido durante 39 minutos, antes de que Bellingham se saliera del libreto y asistiera a Jordan Henderson para el 1-0, Boulaye Dia tuvo el gol para Senegal, pero una mano salvadora de Pickford evitó la alegría de los africanos.

El 1-0 de Henderson cambió el partido, y a partir de ahí, Inglaterra realizó una de sus mejores exhibiciones en el campeonato. La segunda anotación llegó al 45+3, obra de Harry Kane y así, con el 2-0 el partido se fue al descanso.

Ya en el complemento el jovencísimo Bukayo Saka, hombre del Arsenal, aprovechó una brillante jugada por izquierda de otro talento prematuro, Phil Foden, quien tras superar a un rival, puso un gran pase que Saka termino por mandar a guardar al 57′.

