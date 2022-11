Insólita propuesta por Haaland: la oferta de un equipo de la séptima división al Manchester City por el noruego (ausente en Qatar 2022)

El delantero del City suma 18 goles en 16 partidos, 6 más que el capitán de Inglaterra Harry Kane, que sumó un nuevo tanto en la victoria 4-3 del Tottenham frente al Leeds.

Y, mientras Haaland ve cómo algunos de sus compañeros se marchan a sus selecciones para disputar la Copa del Mundo de Qatar, un equipo de la séptima división de Inglaterra muestra interés por él y le hizo una curiosa propuesta al City.

El equipo es el Ashton United, y este lunes publicó en redes sociales el comunicado en el que informa que le presentó una oferta al Manchester City, para que Erling Haaland se una a su equipo durante el Mundial de Qatar 2022.

En el documento se puede leer: “Dado que los actuales campeones de la Premier League no estarán en acción hasta fines de diciembre debido a la Copa Mundial de la FIFA 2022, los Robins se han acercado a nuestros vecinos en el Etihad para mantener el estado físico de Haaland“.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 – 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿
can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.

— Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022