Insólito: Senegal usará brujos para que Sadio Mané pueda disputar el Mundial de Qatar 2022

Sin embargo, y pese a que todo apuntaba a que el delantero se perdería el Mundial de Qatar, en Senegal no dudaron ni un segundo y fue incluido en la convocatoria de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo.

Preocupados por el desempeño de su país en el Mundial, los senegaleses tienen claro que Sané es una pieza fundamental y quieren que pueda disputar los partidos con su selección.

A raíz de eso es que la senegalesa Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, comunicó algo insólito: “Vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Esperemos que haya un milagro. Tiene que estar ahí”, declaró para Europe 1.

Senegal debuta en el Mundial de Qatar el próximo 21 de noviembre ante Países Bajos, en el mismo grupo se encuentra el anfitrión Qatar y Ecuador, quienes jugarán el partido de inauguración el 20 de noviembre.

Sadio Mané WILL be at the World Cup 😍 pic.twitter.com/czsQirvJk4

— B/R Football (@brfootball) November 11, 2022