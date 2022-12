La celebración de Argentina en los penales ante Países Bajos que levantó la polémica

Posterior al partido, a los integrantes de la “Scaloneta” se les cuestionó sobre las imágenes y Nicolás Otamendi fue de los primeros en hablar al respecto: “Esas fotos están sacadas de contexto. Había un jugador de Países Bajos que en cada penal que íbamos a patear, iba hacia al pateador y le decía algo. Llega un punto en el que, bueno, me salió en el momento hacer eso y luego me fui a festejarlo con mis compañeros”.

Algunas tomas del Estadio Lusail, acompañan a las palabras de Otamendi: cuando Lautaro Martínez pretendía hacer su lanzamiento este fue interceptado por algunos futbolistas neerlandeses, siendo Denzel Dumfries uno de los más activos.

El intento de distracción por parte de los integrantes de la “Naranja Mecánica” no tuvo el efecto deseado y Martínez anotó su penal.

Así fue como algunos jugadores entre los que se encontraba el mismo Otamendi, Di María, Tagliafico entre otros, corrieron para celebrar su clasificación no sin antes voltear a ver a los neerlandeses, en la misma imagen se aprecia que Messi y Enzo Fernández no voltearon a sus rivales.

Todos estos detalles fueron capturados por otras cámaras dentro del Estadio y también por aficionados que grabaron con sus teléfonos lo sucedido en el Argentina vs Países Bajos.

Penalty shootouts can be intense, confrontational & volatile. The clash between Argentina and the Netherlands was epic in this sense, culminating with Argentina winning and tauntingly celebrating in front of the Dutch. What events in the shootout led up to this moment? Thread 1/ pic.twitter.com/GrYQng1awu

— Geir Jordet (@GeirJordet) December 10, 2022