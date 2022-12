La FIFA presenta un nuevo balón para los últimos partidos del Mundial de Qatar

Con predominio blanco y motivos de color rojo oscuro, mientras que su predecesor tenía cenefas azules y rojas marcadas de oro, Al Hilm pretende ser “el primer balón de las semifinales y la final del Mundial fabricado exclusivamente con tintas y pegamentos de base acuosa”.

Esta nueva pelota del proveedor Adidas también estará equipada con la “tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego” (SAOT), como su predecesor Al Rihla: un sensor situado en el centro del esférico que debe enviar datos 500 veces por segundo, determinando el momento en que se juega mucho más precisamente de lo que podría hacerlo un ojo humano.

La FIFA introdujo en este Mundial la utilización de esta tecnología, destinada a acelerar y mejorar las decisiones arbitrales. La SAOT debe permitir establecer en todo momento la posición de los jugadores y del balón, facilitando la detección de los fuera de juego sin sustituir la apreciación de los árbitros.

4 teams. united by a dream that will soon become reality.

introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.

available now through adidas online and retail stores.#fifaworldcup pic.twitter.com/EM4idCh8U3

— adidas Football (@adidasfootball) December 11, 2022