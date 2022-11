¡La primera goleada de #Qatar2022! Inglaterra derrota 6-2 a Irán gracias a su imponente “Tiki-Taka”

Bellingham abrió el marcador , mientras que Saka en dos ocasiones, Sterling y los recién ingresados Rashford y Grealish redondearon la goleada 6-1 en el Khalifa Stadium.

Con este triunfo, Inglaterra se pone al frente del Grupo B y levanta la mano como el favorito para avanzar a octavos de final del Mundial como líder.

GOAAALLL!

Bellingham heads in the opener! His first international goal and on the biggest stage of all.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 1-0 Iran 🇮🇷 #FIFAWorldCup

pic.twitter.com/6ERQ92rf0o

— DEAN FOOTBALL⚽ (@DEANFOOTBALL1) November 21, 2022