“Les voy a contar por qué amo a esta mujer”: las emotivas palabras de Rodrigo De Paul hacia Tini durante un concierto

De acuerdo a una encuesta realizada por el medio brasileño UOL, el jugador de 28 años del Atlético de Madrid es el “más lindo del Mundial”.

De Paul se quedó con el 6.20% de los votos, lo que le otorgó el primer puesto. Detrás del argentino están otras “caritas bonitas” como Alisson Becker, Bremery y Olivier Giroud.

Emotivas palabras

El jugador argentino luego de celebrar la victoria junto con su equipo y reencontrarse con su novia Tini Stoessel, actriz y cantante, en el Campo Argentino de Polo, donde la artista se presentaba.

Al inicio del show, Tini presentó al deportista y pidió un saludo por parte del público: “Fuerte el aplauso para Rodrigo que está acá”.

Tiempo después, durante el espectáculo, los fanáticos lo ovacionaron y fue así como él devolvió el gesto de agradecimiento y dirigió sus manos al corazón.

Los fans comenzaron a cantar al ritmo de “Dale campeón”, mientras tanto Tini lo celebró junto con el público. Ante la emoción, De Paul subió al escenario con la camiseta de la Albiceleste y levantó la Copa.

El deportista se dirigió al público y les dijo que les contaría la razón por la que amaba a Tini: “La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella, porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”.

Stoessel le respondió a su novio que disfrutó el show con su hija Francesca: “Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”.

Antes de concluir el concierto, juntos cantaron con sentimiento y emoción, el Himno Nacional de Argentina y celebraron el triunfo de la Selección Nacional.

La relación se afianzó más durante ese tiempo, pues sus fanáticos especularon que al final del mundial anunciarían su separación, sin embargo nada de eso sucedió.