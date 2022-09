Lewandowski utilizará un brazalete en apoyo a Ucrania y “la paz”, durante el Mundial de Qatar 2022

El delantero polaco ya llevó un brazalete con los colores ucranianos cuando saltó al campo como capitán del Bayern Múnich, su anterior equipo.

“Para mí, el brazalete de capitán es un símbolo de liderazgo, fuerza y pasión por tu país. Quiero pasarle este brazalete a Robert para agradecerle su apoyo, su voz y su plataforma para apoyar a mi país y pedir la paz”, afirmó Shevchenko.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR

— Robert Lewandowski (@lewy_official) September 20, 2022