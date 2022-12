Lionel Messi: la dura crítica que hizo contra el árbitro luego del juego contra Países Bajos

Los argentinos ya lograban un buen resultado con un 2-1 sobre Países Bajos, maracador con el que ya se consideraban ganadores.

Sin embargo, Argentina tuvo que sufrir luego de que Países Bajos consiguiera un espectacular empate 2-2 casi al final del partido, logrando así el alargue.

A pesar de que la selección argentina venció a Países Bajos, en medio de la alegría, Lionel Messi se quejó del arbitraje de Antonio Mateu Lahoz.

“No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés ser sincero, no podés decir lo que pensás… la FIFA tiene que rever esto. No puede ponerlo en una instancia así. No puede ser que el árbitro no esté a la altura”, indicó el capitán de Argentina.

El delantero dijo que el partido “no era para llegar al alargue y mucho menos a penales. Sufrimos demasiado, pero son los cuartos de final del Mundial”.

El jugador argentino expresó que el réferi amonestó a ocho jugadores argentinos durante el partido mientras que a Países Bajos solo a seis.

Argentina contra Croacia

Messi aseguró que el próximo partido contra Croacia será muy duro, ya que demuestra ser una gran selección. “Le jugó de igual a igual a Brasil. Por momentos, mucho mejor”, agregó el futbolista.

Asimismo indicó que es un equipo que ha trabajado mucho y con el mismo técnico, por lo que se conocen muy bien. “Por algo está ahí. Es una semifinal de un Mundial y va a ser muy duro“, expresó la Pulga.

También aseguró que su equipo, la selección argentina “Demuestra partido a partido que sabe jugar cada partido con la misma intensidad, las mismas ganas, quiere ser protagonista, entiende los momentos del partido. Cuando no se puede, corremos todos. Estamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas. Necesitábamos esta alegría para nosotros y para toda la gente“.