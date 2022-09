Los árbitros guatemaltecos que han participado en los mundiales y quién estará en Qatar 2022

De esta manera, Escobar Toca será el cuarto árbitro de Guatemala que estará en un mundial.

Rómulo Méndez

Fue el primer silbante nacional en asistir a un mundial y representó a Guatemala en España 1982, en el partido entre Argelia y Chile.

Cuatro años después, Méndez asistió a México 1986 y estuvo en el duelo entre Brasil y Argelia.

Carlos Batres

Dirigió en el Mundial de Corea y Japón 2002, en los partidos entre Dinamarca y Senegal, y Alemania vs Paraguay. Batres también asistió al Mundial de Sudáfrica 2010 y dijo presente en los siguientes partidos: Argelia vs Eslovenia, Nueva Zelanda vs Italia, y España vs Paraguay.

Wálter López

Estuvo como cuarto árbitro en los partidos Italia vs Inglaterra, Croacia vs Camerún, y Portugal vs Estados Unidos, en el Mundial de Brasil 2014.

