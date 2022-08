¿Los echarás de menos? Te presentamos a los cracks que se perderán el Mundial de Qatar 2022

Sin embargo, no todos en esta lista verán el Mundial desde casa por esta razón, existe otro grupo de jugadores que lo harán debido a infortunadas lesiones que sufrieron en los últimos meses , incluso otros hace tan solo unos días atrás. Por ello, aquí te presentamos la “Lista Negra” de las grandes figuras que se perderán la Copa del Mundo de Qatar 2022 :

Quizá puede parecer muy sorpresivo que figuras como Erling Haaland o Mohamed Salah no participen con sus Selecciones en Qatar 2022, pero, para su mala fortuna, no pudieron conseguir los puntos necesarios para clasificar y representar a su país en esta nueva cita mundialista.

Erling Haaland

El actual jugador del Manchester City, que llegó procedido del Borussia Dortmund esta temporada como su fichaje estrella, será uno de los ausentes en esta cita mundialista. ¿La razón? Su Selección no logró conseguir el boleto ni siquiera al repechaje que otorgaba la Uefa luego de perder frente a su similar de Holanda, partido en el que Haaland no pudo colaborar con goles y terminó perdiendo por 2-0.

Mohamed Salah

La temporada 2021-2022 no fue la mejor para el egipcio, y es que no pudo conquistar la Premier League con el Liverpool, perdió la final de la Champions League frente al Real Madrid y además quedó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 luego de caer en la final de la Copa Africana de Naciones contra Senegal (4-2 por penales). Sí lo logró, en cambio, su compañero de club, el senegalés Sadio Mané.

Zlatan Ibrahimovic

Todo marchaba bien para “Ibra”: regresó al club de sus amores, el AC Milán y también a la Selección de Suecia, pero…el boleto hacia Qatar también quedó en el olvido luego de perder el repechaje de la Uefa frente a Polonia. Esta pudo haber sido ser la última ocasión en la que Zlatan forme parte de un ciclo mundialista, ya que está pronto a cumplir 41 años en octubre.

Gianluigui Donnarumma

En este caso, no solo Donnarumma será el unico italiano que se pierda el Mundial, ya que la Selección de Italia quedó eliminada luego de perder el repechaje frente a Macedonia. Esta es la segunda ocasión consecutiva en la que Italia no asistirá a una Copa del Mundo (no participó en Rusia 2018). Donnarumma es una de las grandes figuras de la Ligue 1 pese a que rota en la portería del París Saint Germain con el costarricense Keylor Navas.

Luis Díaz

Misma situación sufrió el colombiano Luis Díaz, actual jugador del Liverpool, ya que la Selección cafetera quedó en la sexta posición de la eliminatoria de Conmebol a solo un punto de Perú, que consiguió el boleto al repechaje pero luego fue derrotada y eliminada por Australia. Díaz se convirtió en enero en una de las grandes contrataciones de los “Reds” en la Premier League en un traspaso que tuvo un costo de 70 millones de euros.

Alexis Sánchez

Otra Selección que suma dos Mundiales sin conseguir su respectivo boleto, es Chile. Su máxima figura goleadora, Alexis Sánchez, se quedará con las ganas de celebrar goles en tierra qatarí. El actual delantero del Olympique de Marsella de la Ligue 1, fue parte de la histórica camada de futbolistas chilenos que lograron conquistar dos Copa América (2015 y 2016), sin embargo el boleto mundialista se les sigue resistiendo y deberán esperar hasta la eliminatoria de 2026 para intentar enderezar el rumbo de su historia futbolística.

Por culpa de las lesiones

Si quedar fuera por culpa de una eliminación es doloroso, imagínate el perderte un Mundial debido a una lesión. ¡Demasiado cruel!:

José “El Tecatito” Corona (México)

Diego Carlos (Brasil)

Georgino Wijnaldum (Holanda) *Aunque todavía no se confirma su ausencia en Qatar 2022, el mediocampista sufrió una fractura de tibia que pone en serio riesgo su participación.

Otros jugadores que no lograron clasificarse al Mundial de Qatar, son: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón), Federico Chiesa (Italia), David Alaba (Austria), Riyad Mahrez (Argelia), Jan Oblak (Eslovenia) entre otros.

