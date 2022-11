Los memes de Lewandowski y de “San Memo” Ochoa: el penalti atajado en el México 0-0 Polonia

“Hoy he fallado. Es una pena. Duele, pero tenemos que mirar al próximo partido para ganar y conseguir los tres puntos”, dijo a los medios de su país tras el encuentro.

Mientras que, el lateral derecho mexicano Jorge Sánchez no dudó en calificar de “héroe” del partido contra Polonia de este martes a su portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa, que detuvo un penal que podría haber variado el 0-0 con el que acabó el encuentro.

Los aficionados mexicanos agradecieron en redes a “San Memo”, que volvió a ser figura con la camiseta de México.

I TOLD YALL SAN MEMO WOULD NOT LET US DOWN!!!!! https://t.co/sOviwHhxVK

