Luis Enrique: Real Federación Española de Fútbol anunció el despido del entrenador, así como su reemplazo

“El entrenador asturiano consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español”, inicia el comunicado.

La RFEF anunció en otro comunicado que el reemplazo de Luis Enrique será Luis de la Fuente quien hasta ahora era seleccionador del equipo sub 21.

“El nuevo seleccionador debutará en marzo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia”, señala el comunicado.

“Una vez ratificado su nombramiento por la junta directiva, Luis de la Fuente sería presentado el lunes 12 de diciembre a las 12:30 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol”, continúa el escrito.

La RFEF recordó los logros que obtuvo el seleccionador Luis Enrique desde que en 2018 fue anunciado como técnico de la roja.

“Luis Enrique consiguió la clasificación para dos Final Four de la UEFA Nations League, de las tres que disputó como técnico; y alcanzó las semifinales de la Euro 2020 con un sello propio y a través de un estilo definido”, menciona el comunicado.

Al final de la publicación, la RFEF desea éxitos al ex técnico de la Roja.

“La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa”, concluyó.

Tras dejar un amargo sabor por la eliminación de España en el Mundial de Qatar, Luis Enrique publicó en sus redes sociales una foto de él tras el partido contra Marruecos, e indicó que, a pesar del esfuerzo, no fue suficiente para seguir en la competición.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8

— LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022