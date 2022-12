¡Mbappé lleva a “Les Blues” a la victoria! Francia derrota a Polonia y clasifica a los cuartos de final del Mundial de Qatar

Durante el primer tiempo, el encuentro estuvo equilibrado, con ocasiones de gol para ambos equipos y con un buen desempeño tanto de Robert Lewandowski como de Kylian Mbappé.

Pero, en el minuto 44, Olivier Giroud logra el primer tanto para “Les Blues”, de la mano de un gran pase de Mbappé.

Los polacos se concentraron a mitad del campo para buscar el gol del empate, pero en el minuto 74, Kylian Mbappé sorprende a todos con el segundo gol con un gran tiro con la pierna derecha al arco de Wojciech Szczęsny.

En los últimos minutos del encuentro, Mbappé sentencia definitivamente el partido con su segundo gol en el partido y tercero en esta copa del mundo.

MBAPPE IS UNREAL 😱

TWO GOALS AND AN ASSIST! pic.twitter.com/vXb7Cus2tv

— ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2022