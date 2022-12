Mbappé y Giroud: la foto de festejo que se convirtió en meme en el triunfo de Francia ante Polonia en Qatar 2022

Tras el gol, “enseguida he pensado en mi familia, en mis hijos, en mis amigos… Es algo extraordinario conseguirlo en una Copa del Mundo”.

El goleador del AC Milan se felicitó porque “la aventura continúa” para Francia, que en cuartos se medirá al vencedor del duelo de este domingo (19h00 GMT) entre Inglaterra y Senegal.

Pero ese gol, además de entrar en la historia de Francia, significó un festejo especial con Kylian Mbappé, que quedó en una de las fotografías más comentadas de Qatar 2022, hasta el momento.

