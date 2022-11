“Quiero hacerle jaque mate a Messi”: las declaraciones de Cristiano Ronaldo previo a su participación en el Mundial

“Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver . Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más”, dijo Cristiano Ronaldo a los medios.

También habló con relación a la campaña publicitaria donde colaboró con el futbolista argentino y que cuenta, actualmente con 28 millones de reacciones en la cuenta oficial de Messi y 36 millones en la cuenta de Cristiano.

“Fue una campaña que quise hacer, una campaña que buscaba desde hacía tiempo. Fue un orgullo. Es mi quinto Mundial. Soy optimista” agregó el jugador portugués.

Cristiano Ronaldo wants to checkmate Lionel Messi at the World Cup 😈 pic.twitter.com/o4CN7waUiF — GOAL (@goal) November 21, 2022

“Tenemos potencial”

Entre otros temas que habló Cristiano Ronaldo fue la forma en que está la selección de Portugal, y aseguró que es una clara candidata a ganar el Mundial.

“Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix”, dijo el futbolista.

𝗙𝗢𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗠𝗜́𝗟𝗜𝗔. 😁🇵🇹 Estamos prontos! 📸 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗬 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢. 😁🇵🇹 We're ready for the #FIFAWorldCup! 📸 pic.twitter.com/sqytZqfMcG — Portugal (@selecaoportugal) November 20, 2022

También añadió cómo se siente debido a que el Mundial de Qatar se trata del quinto Mundial en el que ha participado.

“Me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición”, dice Cristiano.

“Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado… Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho”, prosiguió el delantero.

“No persigo récords”

El futbolista también confirmó que su intención no era obtener récords ni reconocimientos, sino dar el máximo esfuerzo en la mayor competición del fútbol internacional.

“No persigo récords, los récords llegan. Pero no pienso en eso, si no en ganar el torneo. No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros los morenos. La gente dice que estoy en el final de mi carrera… Ya con lo que he hecho estoy orgulloso”, dijo el portugués.