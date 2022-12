“Me gustaría que ganase Argentina”: las declaraciones de Luis Enrique, en una transmisión con Ibai Llanos, sobre el Mundial de Qatar

El ex director técnico de “La Roja” aseguró, en compañía del popular streamer, que a pesar de haber hecho un mal partido contra Marruecos, siente que su equipo tuvo una nota positiva.

“Lo malo es que en 90 minutos o 120, como es el caso, se puede ir todo al garete. No hicimos un buen partido ante Marruecos pero saco una lectura positiva de lo que fue el Mundial”, dijo Luis Enrique.

“Llevo cuatro años con la selección y ahora que toca hacer cuentas estoy muy tranquilo con lo que hecho y lo que he intentado. Hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a ver a la selección”, prosiguió el ex técnico con respecto a su equipo.

375.000 personas viendo a Luis Enrique con Ibai en Twitch. La gestión de las emociones: pic.twitter.com/EKD5WcGKuJ — Manuel Viejo (@LoloViejo) December 12, 2022

También habló con respecto a sus transmisiones que llevó a cabo mientras España estaba en la competición, y dijo que esos espacios le permitieron a las personas conocerlo mejor.

“Antes no me defendía nadie, se transmitía mi imagen de las ruedas de prensa. Ahora he tenido la oportunidad de que la gente viera cómo pienso. Ahora no caigo tan mal“, dijo el ex entrenador español.

A partir de los comentarios de los usuarios que veían la transmisión, Ibai le pregunta a Luis Enrique sobre la selección que cree que ganará el Mundial de Qatar.

“A nadie sorprendería que Marruecos llegase a la final. Fíjate qué locura, pero totalmente merecido. Si tengo que elegir, me gustaría que ganase Argentina por lo que significa Leo Messi para el fútbol“, aseguró Luis Enrique.

Luis Enrique y su deseo para Leo Messi. pic.twitter.com/puYgsLPy4A — VarskySports (@VarskySports) December 13, 2022

No obstante, el ex director aseguró que ninguna de las selecciones que están como semifinalistas del Mundial de Qatar es mejor que España.

📢 @LUISENRIQUE21 con @IbaiLlanos "Otra cosa que me alivia mucho es no hacer caso a recomendaciones. No hay nadie de la prensa que le haya dedicado el 10% de las horas que hemos dedicado mi staff y yo". pic.twitter.com/sY6kZb415n — Radio MARCA (@RadioMARCA) December 12, 2022

“Por nivel futbolístico, creo que hemos perdido una gran oportunidad y me sabe muy mal por estos jugadores. En la primera fase creo que estuvimos a un muy buen nivel salvo esos 12 minutos con Japón. El grupo de jugadores era muy bueno. Veo a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros“, comentó Luis Enrique.

Que noche tan especial con @IbaiLlanos !!!!! Os doy las gracias a todos por seguirnos! pic.twitter.com/YXba0gvVXh — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 12, 2022

