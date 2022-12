“Me hubiera dado un infarto”: la reacción de Luis Enrique cuando le dijeron que España estuvo unos minutos eliminada del Mundial

Los jugadores y los aficionados españoles expresaron su miedo por quedar fuera del Mundial de Qatar por unos minutos, menos el técnico español, que se enteró de la situación en una conferencia de prensa tras finalizado el partido.

El momento quedó grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, y muestra la reacción de Luis Enrique cuando le dijeron que España estuvo a punto de quedar fuera de los octavos de final.

“Tres minutos eliminados…¿Por qué?“, dijo Luis Enrique sorprendido. Luego, un periodista le cuestionó el por qué no sabía sobre el resultado de Costa Rica contra Alemania, a lo que el técnico dijo que solo estaba concentrado en su partido contra Japón.

“No, yo no estoy pendiente del otro partido, yo solo estoy concentrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Si?, ¿Cuándo o qué?”, preguntó Luis Enrique en la conferencia de prensa.

🤯 ¡Luis Enrique no sabía que España había estado eliminada durante algunos minutos! pic.twitter.com/b6Tafo09qo — Relevo (@relevo) December 1, 2022

En ese momento le dicen al técnico que Costa Rica le ganó un par de minutos a la selección de Alemania 2-1.

“Ah, ¿estuvo ganando Costa Rica 2-1?. Veis, pues fantástico, pues yo no lo sabía“, aseguró Luis Enrique.

El técnico, con una expresión de molestia en su rostro, dijo que no venía a especular sobre ningún resultado y que no estaba contento con el partido que España hizo contra Japón.

“No me he enterado en ningún momento porque mi discurso es sincero, yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón“, expresó enojado el entrenador.

También señaló que busca que su equipo muestre su mejor versión y que gane todos los partidos.

“Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos, ese es el camino para seguir creciendo”, aseguró el entrenador.

En la parte final de la entrevista, Luis Enrique aseguró que, de haber sabido que España estuvo eliminada del Mundial durante el partido contra Japón, le hubiera dado un infarto.

“¿Hemos estado eliminados por tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto“, concluyó el técnico.

