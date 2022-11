“Me regalaron esta camiseta de Guatemala”: TikToker de Uruguay muestra la camisola de la selección que le regalaron en el Mundial de Qatar

La TikToker originaria de Uruguay y que tiene más de dos millones de seguidores, había subido un video a su cuenta oficial luego de la derrota de su selección frente a Portugal por 2-0.

Sin embargo, el video llamó la atención ya que la influencer llevaba puesta la camisola de la selección de Guatemala.

Horas después, Alaska publicó un segundo video donde contaba acerca de los regalos que le habían hecho algunos aficionados en su estadía en Qatar.

“Quiero decirles algo, si me ven el los estadios o si se cruzan conmigo dejen de regalarme cosas porque me encanta, obviamente, a quién no le gusta que le regalen cosas”, dice Alaska al inicio del video.

También dice que, entre todos los regalos que recibió, uno fue la camisola de la selección de Guatemala.

“Por ejemplo, ayer alguien me vio y me regaló esta camiseta que es de Guatemala, fue muy rápido, y yo no me di cuenta de darle la de Uruguay y ahora me siento culpable por eso”, continúa la influencer.

Luego, Alaska comenta que desea saber acerca del guatemalteco que le regaló la camisa de la selección, ya que así le entregaría una camisa de Uruguay.

“Si la persona que me la regaló está por acá, comente y así les hago llegar la de Uruguay y nos vemos en el Qatar“, dice la chica.

El metraje cuenta con más de 50 mil reacciones, sobre todo de guatemaltecos que expresaron alegría y asombro por ver cómo la creadora de contenido llevaba la camiseta de la selección guatemalteca.

“Relinda con la camisola de Guatemala“, “Saludos desde Guatemala“, “Qué lindo ver que llevas la camiseta de mi país” y “Arriba Guatemala“, fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación de Alaska.

