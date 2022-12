Messi logró el récord de más “me gusta” en Instagram: esta es la publicación histórica del futbolista argentino

La publicación de Messi en su cuenta oficial se compone de diez imágenes que recogen momentos de la final y de la felicidad posterior del atacante, todo ello acompañado de un texto que comienza: “¡Campeones del mundo!. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…”.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, dice el texto.