“Messi me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó”: Weghorst da su versión del incidente con Leo

Poco después se supo que esas palabras de Messi iban dirigidas al neerlandés Wout Weghorst, quien había anotado doblete en el juego.

El jugador de 30 años, que actualmente milita en el Besiktas de Turquía, contó su versión de lo que pasó con la figura de la selección de Argentina.

“Le quise dar la mano y él me la tiró al costado. Le tengo mucho respeto como jugador, y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero Messi me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Realmente te decepciona“, señaló Wout en una entrevista.

LA VERDAD DETRÁS DE #MESSI DEL "Qué miras Bobo, Va pa'llá Bobo". – WOUT WEGHORST

"LE QUISE DAR LA MANO Y EL ME LA TIRÓ AL COSTADO. MESSI DIJO PALABRAS IRRESPETUOSAS Y ESO ME DECEPCIONÓ.."#ArgentinavsPaisesBajos #NED #PaisesBajos #qatar2022 #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kqooHB5jwK — ©𝑫𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 🇩🇴 (@DCuesto) December 10, 2022

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.