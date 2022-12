“¡Messi, mírame!”: la tierna reacción de un niño al ver a Lionel Messi en la televisión

La emoción por la victoria argentina y el furor por el delantero, Lionel Messi, no tiene límite.

Ante el importante triunfo del diez, varias personas elogiaron la carrera del argentino así como consolidar el último trofeo que le faltaba en su larga lista de reconocimientos.

La Pulga, además, es un referente para los grandes seguidores del futbol y en especial para los más pequeños. En la red social TikTok el video de una niño se difundió con rapidez por el tierno gesto al ver al capitán en la pantalla.

La usuaria @silviadimarco203 compartió el momento en donde el pequeño dice: “Messi, ¡mirame! Messi, hola”, mientras toca la televisión e intenta acercarse más, subiendo un pie al mueble.

El clip que enterneció a los cibernautas, superó las 5 millones de reproducciones en la plataforma, quienes además comentaron la publicación y algunos dicen: “Una de las 1ras palabras en decir el bebé “Messi”… jajajaj”, ¡Qué ternura! Quiero que Lionel lo mire y lo salude. Es maravilloso”, “Que hermoso”, “Me identifico con eso”, “Todos somos el”.

E récord de más “me gusta” en Instagram

Por otro lado Lionel Messi en Instagram compartió una serie de diez imágenes que muestran momentos de la final del Mundial Qatar 2022.

Es la publicación con más “me gusta” en la plataforma, cuenta con más de 72 millones de impresiones, en donde el delantero expresa: “¡Campeones del mundo!. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…”.

Las fotografías superan el anterior récord que ostentaba la imagen de un huevo, subida a internet con el objetivo de sobrepasar el mayor registro previo en manos de Kyle Jenner y que en la actualidad acumula más de 58 millones de “me gusta”.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, agrega en el texto.

“Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡Lo logramos!. ¡Vamos Argentina carajo!. Nos estamos viendo muy pronto…”, concluye.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)