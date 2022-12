Miss Croacia: la verdad detrás de las fotografías que le habrían tomado aficionados qataríes durante el Mundial de Qatar 2022

Añadido a la temprana eliminación de la selección belga, este encuentro también dejó una curiosa postal protagonizada por la modelo croata Ivana Knoll y un grupo de aficionados qataríes.

Por medio de redes sociales, se hizo viral el momento en el que Miss Croacia bajó por las gradas del estadio mientras varios hombres la miraban de pies a cabeza.

De manera inmediata, estos sujetos sacaron sus teléfonos móviles para fotografiar a la modelo, acción que fue fuertemente criticada al ser una incongruencia por la forma en la que las mujeres son vistas en Qatar.

Sin embargo, recientemente salió a la luz la supuesta razón por la que los seguidores qataríes le habrían tomado fotos a Miss Croacia.

With this Croatia couldn't miss out 😂 pic.twitter.com/jBGod2PP3O

— Nelly.2pac🌴🎸 (@Nelly2pac7) December 5, 2022