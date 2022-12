¡No contuvo las lágrimas! la triste reacción de Luis Suárez al saber que Uruguay quedaba fuera del Mundial de Qatar

A pesar de los intentos por parte de los charrúas en los minutos finales del encuentro, su victoria frente a Ghana no fue suficiente.

La expresión de tristeza de los jugadores y aficionados se dejó ver en el momento en que conocieron la anotación de Hee Chang Hwang por parte de Corea.

Sin embargo, quien captó todas las miradas fue el futbolista Luis Suárez, ya que no pudo contener las lágrimas tras saber que su equipo estaba fuera del torneo más grande del fútbol.

Además, la tristeza se apoderó del uruguayo ya que el partido contra Ghana podría ser el último que dispute en un Mundial de fútbol.

En redes sociales se compartieron las fotografías donde Suárez lloraba desconsoladamente tras finalizar el encuentro, así como su nerviosismo al conocer sobre la anotación de Corea del sur.

Otros videos muestran cómo el futbolista se acerca con su familia y los abraza luego del partido.

Ahora, la selección de Portugal y Corea del Sur se enfrentarán respectivamente en los octavos de final contra los dos ganadores del grupo G.

