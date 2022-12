“No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”: las duras palabras de Lionel Scaloni por la filtración sobre el estado de sus jugadores

En medio de la duda, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni dejó ver su frustración por la filtración de información sobre el estado de sus jugadores en una reciente entrevista que dio con los medios.

Luego de dar una conferencia de prensa, Scaloni fue cuestionado por el periodista Federico Rodas, del medio DirecTV sobre lo que opinaba acerca del estado de Rodrigo De Paul.

En ese momento, el técnico argentino se mostró molesto por la pregunta y le cuestionó al periodista sobre dónde había obtenido la información, dado a que el entrenamiento de la albiceleste del pasado 7 de diciembre fue a puerta cerrada.

“Si vos me decís quién te lo dijo, te cuento la situación de Rodrigo”, dijo Scaloni al periodista. Fue entonces que el técnico albiceleste mostró su descontento dado a la filtración.

– ¿Te molesta la información que surja sobre el físico de Rodrigo De Paul? – No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. El entrenamiento fue a puertas cerradas. No nos interesa la información que salga cuando no hay prensa. Es algo que tenemos que aprender y mejorar. pic.twitter.com/1uoqs5nvCb — Laureano (@Laureano_Rossi) December 8, 2022

“El entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchachos. No me enoja, pero el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda“, aseguró Scaloni.

También agregó que lo realmente importante no es si uno de sus jugadores se lesionó o no, sino de lo que hará el equipo previo a su enfrentamiento contra Países Bajos.

“No nos interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos en el entorno de la Selección”, dijo el técnico.

Luego de su respuesta y de la participación de otra periodista, Rodas le dice a Scaloni que se siente “tocado” debido a sus declaraciones, a lo que el técnico le dijo que no había una necesidad de informar enseguida de la situación ya que podía “crear una alarma”.

🚨 Lionel Scaloni le respondió al periodista que "iba para Holanda": pic.twitter.com/RsYkV4Q7Hb — El Gordo Selección (@GordoSeleccion) December 8, 2022

“Si hay un jugador que no entrena por equis motivo, la necesidad esa de informar enseguida cuando un entrenamiento es privado… informar ‘Rodrigo De Paul está con una molestia, a Di María le duele la uña del pie, Acuña…’, no entiendo la necesidad para crear una alarma. Creamos una alarma. Y a mí no me interesa, y sobre todo porque el rival está atento a esas cosas”, dijo Scaloni.

El periodista insiste en preguntarle a Scaloni si se siente enfadado por las filtraciones acerca de sus jugadores, a lo que el técnico le cuestiona si, con tener esa información ayudará a Argentina para que pueda ganar el Mundial.

“Tu trabajo no es escribir para saber qué está pasando ahí adentro (de la práctica). El entrenamiento es a puertas cerradas, el de ayer. Y se acabó, no se puede saber absolutamente nada de lo que pasó ayer. Es eso, nada más. Punto. Ha pasado un montón de veces, lo sabemos”, aseguró el entrenador albiceleste.

Al final de la entrevista con el periodista, Scaloni recalcó que su próximo partido contra Países Bajos pondrá a jugadores que “darán todo dentro del terreno de juego“.

“Lo que estoy diciendo es que me siento en la rueda de prensa y la mitad de las preguntas eran por eso, cuando lo importante es el partido de mañana más allá de quién esté o no. Esté Rodrigo, esté Fideo o no, nosotros vamos a poner un equipo que va a dar todo y vamos a ir a lo que sea con ellos o sin ellos“, concluyó Scaloni.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.