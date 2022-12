Petkovic, el héroe croata ante Brasil: “No tenemos un plan de cómo detener a Messi”

Bruno Petkovic, autor del gol del empate de Croacia que forzó los penaltis ante Brasil en los cuartos de final de Qatar 2022, opinó que no cree que vayan a preparar un plan especial para frenar a Leo Messi en la semifinal contra Argentina.

“No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo“, argumentó en conferencia de prensa este domingo.