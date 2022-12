“Pinchar a Messi”: periódico de Australia pide clavar alfileres a un muñeco vudú del futbolista para ganarle a Argentina

Sin embargo, los australianos han mostrado preocupación por el equipo liderado por Lionel Scaloni, en concreto por su jugador estrella, Lionel Messi.

Es por esto que un periódico australiano se volvió viral en las redes sociales por pedir a los ciudadanos de ese país que pincharan un muñeco “vudú” del argentino, con el objetivo de vencer a Argentina en el partido de octavos de final.

“Sí… hemos recurrido al vudú para que ayude a nuestros jugadores a ganarle al más grande de todos los tiempos“, inicia el artículo del periódico The West Australian.

“Para que Australia derrote a Argentina en su choque de la Copa del Mundo el sábado por la noche, no solo necesitarán un poco de suerte, también les vendría bien un poco de magia“, dice el periódico.

El medio aseguró que Australia se enfrentará al equipo que tiene al mejor jugador de la historia.

The West Australian is urging readers to stick pins in a Lionel Messi voodoo doll on the cover of Saturday’s paper to help the Socceroos beat Argentina and the player many consider the Greatest Of All Time.

