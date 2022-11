“¿Por qué no podemos grabar?”: el video que muestra cómo un grupo de periodistas son amenazados por agentes de seguridad de Qatar

En esta ocasión, el reportero Rasmus Tantholdt del medio TV2 fue amenazado por un grupo de seguridad de Qatar mientras llevaba a cabo una transmisión en directo en la Plaza de Doha, capital del país.

En el metraje, que fue compartido por el reportero en sus redes sociales se observa cómo se encontraba junto con su camarógrafo en la plaza de Doha, cuando repentinamente llegan tres agentes de seguridad de Qatar por medio de un carrito de Golf.

“Señores, ustedes invitaron a todo el mundo a venir aquí, ¿por qué no podemos grabar“, se escucha decir al reportero en inglés al grupo de seguridad.

Mientras reportero hablaba, uno de los guardias tapa el lente de la cámara con su mano.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql

— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022