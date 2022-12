¿Por qué se enchufa? los motivos por los que el balón del Mundial de Qatar, Al Rihla, se conecta a una corriente eléctrica

Lo cierto es que el Mundial de Qatar se ha caracterizado por el uso constante de la tecnología para analizar de mejor manera las jugadas y todo lo que acontece en el terreno de juego.

Sistemas tecnológicos como el VAR, que permite dar un juego más “justo” a los equipos que están en el campo, son herramientas que han venido para quedarse en el que es denominado, a día de hoy, como el “deporte rey”.

Estas innovaciones tecnológicas no podían quedarse afuera en lo que respecta a la pelota, y el Al Rihla llamó poderosamente la atención de todos al conocerse que, dentro de su interior, alberga un pequeño chip que debe cargarse antes de cada partido.

Dentro de este chip se albergan dos sensores, que son denominados como UWB (Banda Ultra Ancha en español) e IMU (Unidad de Medición Inercial en español).

El primer sensor se encarga de dar, en tiempo real, la ubicación exacta de la pelota durante todo el partido. Esto es ideal al momento de validar jugadas como los saques de meta, los tiros de esquina y los saques de banda.

The official 'Al Rihla' footballs used for the World Cup in Qatar are so high-tech they don't just need to be pumped full of air – they need to be charged. #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/qT5ERX8rZF

— Startup Pakistan (@PakStartup) December 1, 2022