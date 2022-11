Pulisic fue llevado al hospital: ¿Cuál es el estado del jugador estadounidense y qué dijo su entrenador?

“Lo sustituí por la lesión (…) Fue llevado al hospital, creo que por precaución, se sentía un poco mareado. Fue un golpe en el abdomen”, dijo Berhalter en la conferencia de prensa.

Pulisic, de 24 años, tenía también que haber participado en la conferencia al haber sido reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del partido.

En cambio, Berhalter dijo que pudieron comunicarse con él en el hospital a través de una videollamada y que se encontraba “de buen ánimo”.

Pulisic ya había asistido a Tim Weah en el gol del empate inicial ante Inglaterra (1-1) en Qatar 2022, donde quiere reivindicarse después de un año con pocos minutos en el Chelsea.

“Irán jugó un partido hermoso pero Christian, lo puso en su sitio”, le reconoció Weah. “Se lesionó en la acción pero lo queremos y se lo agradecemos y lo logramos. Es un gran sentimiento”.

“A Pulisic lo queremos mucho, es una parte importante de este equipo, un jugador clave y un líder. Es alguien que definitivamente necesitamos”, subrayó el punta, hijo del legendario ex jugador y actual presidente de Liberia, George Weah.

View this post on Instagram

“Fue una noche de sueños. Trabajamos tan fuerte como grupo para estar en este tipo de posición. Irán jugó un partido hermoso“, subrayó.

El equipo estadounidense se sintió reivindicado con esta clasificación después de la inmensa decepción por quedarse fuera del pasado Mundial de Rusia 2018.

Christian Pulisic laying it all on the line for his country 🇺🇸 pic.twitter.com/hOnYptRKz4

— SportsCenter (@SportsCenter) November 29, 2022