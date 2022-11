Qatar 2022: aficionados japoneses limpian estadio después de un partido y su ejemplo se viraliza en redes sociales

Este miércoles 23 de noviembre, el partido de Alemania contra Japón tuvo un resultado imprevisible según los seguidores del balompié. El país asiático logró la victoria en el encuentro con un marcador de 2-1.

Además de su histórica victoria, los japoneses una vez más demostraron la disciplina que los caracteriza, al limpiar el estadio luego de que el partido terminara.

En Twitter se viralizaron imágenes de algunos japoneses con bolsas azules recogiendo los desechos de las bancas.

Las fotografías muestran parte de las bolsas cerradas que fueron colocadas en los asientos con la basura ya recogida.

Sí, como en Rusia 2018, no dejan el estadio hasta dejar todo en impecables condiciones.

La acción de recoger la basura en uno de los estadios de Catar, trajo a la mente de varios usuarios la reacción similar que la población japonesa tuvo en Rusia 2018.

Ese día Japón de igual forma obtuvo la victoria con el resultado 2-1 contra Colombia y previo a la celebración demostraron su disciplina y buena costumbre de orden, limpiando las zonas de los espectadores.

La derrota ante Japón esta mañana no es la más significativa. Miren por qué no solo nos superan con su fútbol. Cuánto civismo, disciplina y orden por aprender. Primero el bien general que el bienestar particular. pic.twitter.com/oh7rB5MI1T

— Claudia Palacios (@claudiapalacios) June 19, 2018