Qatar 2022: Alphonso Davies preocupa a Canadá al retirarse lesionado a 15 días del Mundial

Davies es la principal referencia de la selección de Canadá, que tras ganar la fase clasificatoria de la Concacaf obtuvo el billete para el Mundial.

Su única participación en el gran torneo universal se remonta a México’86, torneo en el que perdió los tres encuentros, con ningún gol anotado y cinco encajados, pero que llega a Qatar con aspiraciones en convertirse en una de las revelaciones de la fase de grupos.

La baja del canadiense se suma la del lateral del Chelsea Ben Chilwell anunció el sábado que “no sería posible” regresar para el Mundial de Qatar.

Alphonso Davies had to come off after appearing to suffer an injury.

The World Cup is in two weeks 😢 pic.twitter.com/mBt7uEcULl

— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022