Qatar 2022: el día en que Lionel Messi debutó con Argentina y salió expulsado a los 43 segundos (Jueves de ‘TBT’)

El entrenador José Pékerman le dio ingreso a “La Pulga” a los 63 minutos de partido en lugar de Lisandro López cuando Argentina ganaba el juego por 2-1. Messi portaba el número 18 en su camisola.

La afición lo recibía con aplausos e incluso los narradores argentinos hacían la analogía y comparación del debut de Maradona con el de Messi, emocionados de ver por primera vez a “La Pulga” con los colores blanco y celeste en un terreno de juego. El partido se reanudó y el exjugador del Barcelona empezó a presionar a los húngaros inmediatamente.

Así fue el debut de Maradona en 1977:

Así se vivió la expulsión de Messi en su debut:

No pasó ni un minuto desde que “Lio” entró al campo cuando el defensor Vilmos Vanczák intentó quitarle el balón por detrás y terminó recibiendo un “manotazo” por parte de Messi; el húngaro se quejó de un golpe en el rostro y el árbitro Markus Merk detuvo la jugada para mostrarle la tarjeta roja directa al argentino.

Mientras los compañeros de Messi le reclamaban al árbitro su drástica decisión, la televisión local mostraba la repetición de la jugada en la que, claramente, se aprecia que la mano de Lionel no impactó el rostro del rival sino en parte de la barbilla y cuello. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Lionel Messi se tuvo que retirar a los vestuarios sin poder dar crédito a lo sucedido.

“Hoy es amarilla eso. Cualquier manotazo o codazo, sin intención, es amarilla, pero ahí ni lo toco”, dijo Messi en una entrevista para un reconocido medio de comunicación argentino en 2019 mientras reaccionaba a la polémica jugada.

Messi admite que por su cabeza pasaron “muchas cosas” después de la expulsión, incluso que no le iban a volver a convocar a la Selección: “No vuelvo nunca más acá, no me vuelven a llamar más”, manifestó.

Hasta el día de hoy, Lionel Messi suma 90 goles con la Selección de Argentina en 164 partidos disputados, alcanzó una final de Copa del Mundo en Brasil 2014 (subcampéón frente a Alemania) y ganó la Copa América 2021 (contra Brasil). A partir de noviembre, “La Pulga” y Argentina buscarán ganar el Mundial en Qatar, el primero desde 1986 cuando Maradona y compañía alzaron el trofeo en México.

