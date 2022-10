Qatar 2022: el francés Paul Pogba se une a la lista de los jugadores que no jugarán el Mundial

Los exámenes realizados primero en Turín y luego en Pittsburgh (Estados Unidos) confirmaron la baja del francés para la inminente competición, que arranca el próximo 20 de noviembre.

“Si los deseos piadosos pudieran cambiar las cosas, Paul habría jugado mañana. Pero lo que cambia las cosas es el trabajo, la resiliencia y la disciplina, que son actualmente las únicas cosas presentes en su mente en estos momentos difíciles”, continúa Rafaela Pimenta en su comunicado.

“Paul seguirá dando lo mejor de sí mismo para regresar a los campos de juego para sus fans y su equipo lo antes posible”, añadió.

Paul Pogba will miss the World Cup through injury, per multiple sources 💔 pic.twitter.com/nbiroyc6mp

— B/R Football (@brfootball) October 31, 2022