Qatar 2022: las palabras de Karim Benzema que motivan a la Selección de Francia para enfrentar a Marruecos en semifinales

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que renuncie a mi puesto”, había escrito la noche de su abandono.

El ganador del Balón de Oro pasó unos días de vacaciones en la isla Reunión y reanudó los entrenamientos con el Real Madrid el sábado, el día de la victoria de los Bleus sobre Inglaterra en cuartos de final del Mundial.

Benzema sigue en la lista oficial de los Bleus en Qatar, lo que le permite optar a una medalla si los franceses vuelven a ganar el título mundial tras superar el miércoles las semifinales contra Marruecos y conquistar la final del próximo domingo.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.