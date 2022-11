Qatar 2022: El sincero elogio de Marquinhos hacia Messi y Cristiano Ronaldo: “Son un privilegio para el fútbol”

El central del Paris Saint Germain atendió a los medios de comunicación antes de enfrentarse este lunes a Suiza en el segundo partido de su selección en el Mundial. Marquinhos, compañero de Messi en el PSG, fue preguntado por el papel de estos jugadores en el fútbol.

“Creo que lo que pasa con estos jugadores es que Messi no es argentino, Cristiano no es portugués…van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol. Para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países. Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar. He jugado con Neymar, con Messi, y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlo todo lo que podamos“, explicó el central.