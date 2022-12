Qatar 2022: El tuit de Iker Casillas, sobre el penal a favor de Argentina, que causó polémica en redes sociales

La selección de Luka Modric no pudo poner resistencia a una Argentina que contó con un Lionel Messi inspirado y un Julián Álvarez que terminó con doblete.

En Lusail, durante el partido, un tiro penalti a favor de Argentina, concedido tras una falta al minuto 32, causó polémica.

El debate

Desde el momento de la infracción, se abrió el debate de si era o no penalti la acción de Dominik Livaković, arquero croata.

Algunos fanáticos argumentan que si existe suficiente razón por la que se debía conceder el tiro penal, debido a que existe un fuerte contacto al momento en el que chocan los jugadores y el tiro fue realizado con anterioridad. Además el portero bloquea con la pierna en la que se apoya y también se explica la gravedad del choque y la forma cómo salió el croata.

Mientras que otras personas y referentes del mundo del fútbol aseveran que no era una razón válida.

Uno de ellos, figura del Real Madrid y portero de la selección española, Iker Casillas, expresó en redes sociales que desde su posición estaba de acuerdo con los argumentos de que no debía concederse el penalti.

Al respecto, Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mundialista mexicano y actual comentarista de ESPN, explicó en Twitter el por qué no se debió cobrar penal: “Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal: El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla, el contacto es inevitable”.

Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal:

El comentario que retuiteó Casillas, exmundialista campeón con España en 2010, lo validó diciendo: “Totalmente de acuerdo”.

Tras el comentario del guardameta español, fanáticos cuestionaron los argumentos que estaba defendiendo y su participación en la polémica.

