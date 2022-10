Qatar 2022: instalarán un lugar especial para que los aficionados “curen” su ebriedad durante el Mundial

“Estos son planes pensados en las personas para ponerlos sobrios si han estado bebiendo de manera excesiva”, dijo Al Khater. “Es un lugar en el que queremos mantenerlos a salvo y que no dañen a otros aficionados”, agregó.

Según Al Khater, los aficionados que ingresen a esta zona de “sobriedad”, podrán salir hasta que estén suficientemente lúcidos mentalmente.

Además, los organizadores del Mundial reiteraron su total apoyo a la comunidad LGBTQIA y aseguraron que nadie será discriminado: “Lo único que pedimos es que respeten nuestra cultura. Al final del día, siempre y cuando no hagas nada para dañar a las demás personas, si no destruyes nuestra propiedad pública y te comportas de una manera en la que no afectes a otros, serás bienvenido y no tienes nada qué preocuparte“, finalizó.

El Mundial de Qatar 2022 iniciará el próximo 18 de noviembre y finalizará el 20 de diciembre. Se espera la llegada de más de un millón de aficionados de todo el mundo a tierras qataríes.

En Prensa Libre ya comenzó la Copa del Mundo: Suscríbase gratis aquí al boletín de Qatar 2022 y viva con nosotros la pasión del futbol.