Argentina-Países Bajos: la dura falta que provocó que los jugadores holandeses se fueran contra Leandro Paredes

A pesar de la emoción que provocó el encuentro, en los últimos momentos de los primeros 90 minutos el jugador argentino Leandro Paredes ocasionó una falta que provocaría el enojo de los jugadores de Países Bajos.

Fue en el minuto 88 de juego, y el holandés Nathan Aké tenía el esférico en un ataque de Países Bajos. En ese momento, Leandro Paredes le hace una fuerte falta para frenar la jugada.

Sin embargo, tras provocar la falta, Paredes lanza un pelotazo al banquillo de los jugadores de Países Bajos, lo que ocasiona que todos los jugadores que estaban sentados salgan enojados y se metan a la cancha para afrontar al argentino.

En medio de la confrontación entre holandeses y argentinos, el delantero de Países Bajos, Virgil van Dijk, recorre la cancha para empujar fuertemente a Leandro Paredes, y provoca que caiga al suelo y los jugadores de Louis Van Gaal lo acorralaran.

La situación se complica a un nivel en que los futbolistas de la albiceleste y de “la naranja mecánica” discuten incesantemente por las acciones provocadas por Paredes.

Al final, el árbitro Mateu Lahoz calmó la situación, y sacó una tarjeta amarilla para Leandro Paredes, que había entrado en el minuto 66 en reemplazo de Rodrigo De Paul.

El momento fue captado en video y divulgado en las redes sociales, lo que provocó que los usuarios criticaran la acción de Paredes de pegar un pelotazo que Paredes lanzó al banquillo de Países Bajos.

Algunos usuarios dijeron que Leandro Paredes se merecía una tarjeta roja y ser expulsado del partido.

Leandro Paredes very lucky to escape with just a yellow. Reckless challenge on Nathan Ake before booting the ball at the Netherlands bench.🌶 pic.twitter.com/JLVcFYcyJX

— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 9, 2022