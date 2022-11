Qatar 2022: la revelación de una periodista argentina que fue víctima de robo y contó que las autoridades le dieron a “elegir” el castigo para el responsable

Metzger indicó que el viernes previo a la inauguración de la Copa del Mundo 2022 se encontraba en el reloj de arena, donde hacen la cuenta regresiva para que inicie el mundial, en una fiesta repleta de gente celebrando.

Compartió que durante la celebración que estaba siendo transmitida en vivo ella se encontraba bailando y entrevistando a distintas personas. La periodista intuye que fue en ese momento cuando alguien le robó. “Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba“, comentó la periodista.

Posterior a eso denunció con los policías lo que había ocurrido y le dijeron “tranquila que va aparecer”. Una afirmación que le pareció sorprendente y poco probable.

Indicó que en una estación de policías la hicieron pasar a un lugar donde solo habían mujeres porque solo la podían atender policías del mismo sexo. Es ahí donde ella manifestó que vio de mayor forma las diferencias culturales.

Para la periodista la parte más compleja fue cuando la policía le preguntó “¿Qué querés que haga la justicia cuando lo encontremos? Tenemos cámaras por todos lados de alta tecnología y lo vamos a ubicar con detección de rostro”.

La argentina indicó que no entendía a lo que se refería por lo que las autoridades le insistieron y volvieron hacer la misma pregunta: “¿Qué justicia quiere para él? ¿Qué sentencia quiere que le demos? ¿Quiere que lo condenen a cinco años de prisión? ¿Quiere que sea deportado?”.

Ante la situación la periodista aseguró que lo único que ella pedía era que le devolvieran sus objetos, entre los que se encontraban sus documentos, dinero y tarjetas, que era lo que más le preocupaba.

“Yo no quería ponerme en el lugar de la Justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, expresó la periodista.