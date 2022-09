Qatar 2022: Pogba decide operarse de la rodilla y peligra su presencia en el mundial con Francia

Después de probarse durante dos días sobre el césped de Continassa, la ciudad deportiva de la “Juve”, Pogba ha decidido pasar por quirófano. De hecho, según informan los medios italianos, a falta de una confirmación oficial por parte del club, el galo se operará esta misma noche del menisco de su rodilla derecha.

La lesión apartó al ex del Manchester United de la rutina blanquinegra a finales del mes de julio y como mínimo estará seis semanas de baja.

Allegri afronta este choque contra el PSG también con la baja del argentino Ángel Di María, todavía con molestias en el aductor. El técnico no se ve como favorito ante la escuadra parisina.

Bad news for Paul Pogba. He will undergo surgery on the meniscus in his right knee – Juventus staff has decided together with Paul today. 🚨⚪️🇫🇷 #Pogba @SkySport pic.twitter.com/sXv3fh76wi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022