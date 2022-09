Qatar decepciona a menos de dos meses de “su” Mundial y Davies preocupa a Canadá tras irse con molestias

Canadá, que el martes tendrá un examen más duro frente a Uruguay en Bratislava, no fue demasiado exigida por la vigente campeona de Asia pero sumó un rodaje necesario para el primer Mundial que jugará desde México 1986.

Al equipo norteamericano le espera un complicado Grupo F con Bélgica, Croacia y Marruecos.

“Sabemos que tenemos la fuerza para competir contra estos equipos y para eso nos hemos preparado estos cuatro años”, recalcó Larin, ariete del Brujas.

“Necesitamos estos partidos contra equipos que van a disputar el Mundial y que nos exijan“, afirmó su compañero ofensivo Junior Hoilett.

A menos de dos meses del duelo inaugural del Mundial ante Ecuador, Qatar se vio sobrepasada por la potencia física de su rival, que no tardó en asaltar con peligro su área.

📸 Photos from our 🇶🇦 national team’s friendly match against Canada, on the road towards the #FIFAWorldCup#ForTheLoveofQatar#MakeUsStrongerWithYourCheering pic.twitter.com/30Wla4cZy3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) September 23, 2022

Alphonso Davies, golpeado

A los mandos del mediocampista Stephen Eustáquio, Canadá gozó del 62% de posesión en la primera parte, en la que Qatar apenas disparó a puerta con un disparo muy lejano de Mohammed Waad que fue a las manos de Milan Borjan.

En el minuto 58, Alphonso Davies sufrió un fuerte golpe en la pierna izquierda en un choque con un futbolista catarí y pidió la atención médica visiblemente adolorido.

Canada 2-0 Qatar Canada is rolling in its friendly vs. World Cup host Qatar Kamal Miller and Alphonso Davies force the rebound — and poked home by Jonathan David f pic.twitter.com/xE0K6jxbuA — Lilian Chan (@bestgug) September 23, 2022

Dos minutos después, la joven figura del Bayern de Múnich fue sustituido y abandonó el césped cojeando.

En la recta final, el equipo norteamericano desperdició grandes oportunidades para asestar una goleada a Qatar, que lució una gran inseguridad defensiva, poco juego asociativo y falta de ideas en ataque.

El técnico español Félix Sánchez, que dirige a Qatar desde 2017, tendrá otra oportunidad para hacer ajustes el martes ante Chile, que no clasificó al Mundial.

Tras gastar miles de millones de dólares para albergar el primer Mundial en Oriente Medio, Qatar sueña con superar la primera ronda en el Grupo A, en la que se medirá también con Países Bajos y Senegal.

