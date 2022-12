Qué es GOAT y por qué le dicen así a Lionel Messi

La selección de Luka Modric no pudo poner resistencia a una Argentina que contó con un Lionel Messi inspirado y un Julián Álvarez que terminó con doblete.

El partido disputado el 13 de diciembre entre la selección Argentina y la selección de Croacia tuvo un marcador de 3-0 en las semifinales del Mundial Qatar 2022.

En Lusail, durante el partido, Messi se echó el equipo al hombro, otra vez, y dejó sin capacidad de reacción a los europeos.

The GOAT

Lionel Messi tiene muchos sobrenombres pero el que más tuvo relevancia luego del partido contra Croacia fue The GOAT, la mayoría de los hinchas lo llamaron de ese modo.

¿Qué significa ese apelativo? GOAT en inglés significa cabra, por lo que siempre el término se utiliza va acompañado de una imagen del animal, sin embargo en esta ocasión la intención y significado es otro.

El significado para el término The GOAT, utilizado para aclamar a Messi, es Greatest of all times que en español quiere decir “el mejor de todos los tiempos”.

Eso es lo que quiere decir el curioso sobrenombre con el que identifican a Messi desde tiempo atrás y más ahora, luego de ser finalista del Mundial Qatar 2022.

Argentina en la final del Mundial Qatar 2022

La selección Argentina logró clasificar a la final que buscará ganar la final el domingo 18 de diciembre.

En 2014, durante el Mundial de Brasil, los jugadores albicelestes también lograron llegar a la final, pero en esa ocasión perdieron contra Alemania, por lo que en esta oportunidad esperan alzar la copa.

Luego de 36 años sin ganar la Copa del Mundo, podría ser la oportunidad de la selección Argentina obtener la victoria.